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BB Erzurumspor-Hatayspor | CANLI

Erzurumspor-Hatayspor | CANLI
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Giriş Tarihi: 21.02.2021

'in 26. haftasında sahasında 'u konuk ediyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...

'in 26. hafta mücadelesinde evinde 'la karşı karşıya geliyor. Ligde 6 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Erzurumspor, bu serisini sürdürmek istiyor. Karşılaşmaya dair tüm detaylar haberimizde...

BB ERZURUMSPOR-HATAYSPOR İLK 11'LER

BB Erzurumspor: Szumski, Leo, da Costa, Teikeu, Murat Uçar, Omolo, Novikovas, Boumal, Aatıf, Cenk, Gomes.

Hatayspor: Munir, Katranis, Pablo, Billong, Burak, Aabid, Boupendza, Akintola, A. Traore, Ruben, Diouf.


BB ERZURUMSPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

- Hatayspor maçı saat 13:30'da başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

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