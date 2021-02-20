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Denizlispor-Gençlerbirliği | CANLI

Denizlispor-Gençlerbirliği | CANLI
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Giriş Tarihi: 20.02.2021

'in 26. haftasında Denizlispor sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...

'in 26. hafta maçında Yukatel Denizlispor sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı haberimizde...

DENİZLİSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ İLK 11'LER

Denizlispor: Cenk, Özer, Mustafa, Fabiano, Mohamed, Murawski, Mesanovic, Recep, Diskerud, Sagal, Rodallega.

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ömürcan, Arda, Toure, Polomat, Soner, Piris, Candeias, Furman, Ayite, Lima.


DENİZLİSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Denizlispor - Gençlerbirliği maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

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