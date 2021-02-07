07 Şubat 2021, Pazar

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Erzurumspor-Kayserispor | CANLI

Erzurumspor-Kayserispor | CANLI
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Giriş Tarihi: 07.02.2021

'in 24. haftasında ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Erzurumspor ile Kayserispor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...

'de heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında ile Kayserispor kozlarını paylaşıyor. Erzurumspor ile Kayserispor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

BB ERZURUMSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

- Kayserispor maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.


BB ERZURUMSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ

BB Erzurumspor: , , , , , , , Cenk, Aatif, , El Kabir

Kayserispor: , Aziz, Uğur, Paz, Kvrzic, Muhar, Campanharo, Avramovski, , Sabovic, Luckassen



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