Süper Lig'in 24. haftasında Ankaragücü ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Ankaragücü - Sivasspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 24. hafta mücadelesinde Ankaragücü ile Sivasspor kozlarını paylaşıyor. Ankaragücü - Sivasspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

ANKARAGÜCÜ - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Ankaragücü - Sivasspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

ANKARAGÜCÜ - SİVASSPOR İLK 11'LER

ANKARAGÜCÜ: Korcan, Atakan, Pazdan, Erdi, Pinto, Voca, İbrahim, Emre, Saba, Alper, Badji

SİVASSPOR: Muammer, Ahmet, Camara, Robin, Uğur, Cofie, Hakan, Fajr, Boyd, Gradel, Kayode

DİĞER

SÜPER LİG HABERLERİ