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Kasımpaşa-Hatayspor | CANLI

Kasımpaşa-Hatayspor | CANLI
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Giriş Tarihi: 06.02.2021

'in 24. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Kasımpaşa ile Hatayspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...

'de heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında ile kozlarını paylaşıyor. Kasımpaşa ile Hatayspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

KASIMPAŞA - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Hatayspor maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.




KASIMPAŞA - HATAYSPOR MAÇI 11'LERİ

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, , Brecka, , Bistrovic, Aytaç, Hajradinovic, Yusuf, Hodzic, Thelin

Hatayspor: Munir, , , Sackey, , , Muhammed Mert, Traore, Boupendza, Akintola, Diouf


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