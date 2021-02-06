06 Şubat 2021, Cumartesi

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Başakşehir Fatih Karagümrük maçı CANLI

Başakşehir - Karagümrük | CANLI
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Giriş Tarihi: 06.02.2021

'in 24. haftasında Başakşehir ile Karagümrük karşı karşıya geliyor. Başakşehir - Karagümrük maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

'de heyecan devam ediyor. 24. hafta mücadelesinde Başakşehir ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor. Başakşehir - Karagümrük maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

BAŞAKŞEHİR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Başakşehir - Karagümrük maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

BAŞAKŞEHİR - FATİH KARAGÜMRÜK İLK 11'LER

BAŞAKŞEHİR: , , , , , , , , , , Crivelli

FATİH KARAGÜMRÜK: , , , Campi, Balkovec, , Bertolacci, Jimmy Durmaz, Ndao, Borini, Ademi

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