Süper Lig'in 24. haftasında Başakşehir ile Karagümrük karşı karşıya geliyor. Başakşehir - Karagümrük maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 24. hafta mücadelesinde Başakşehir ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor. Başakşehir - Karagümrük maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

BAŞAKŞEHİR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Başakşehir - Karagümrük maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

BAŞAKŞEHİR - FATİH KARAGÜMRÜK İLK 11'LER

BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Muhammed Emin, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Azubuike, Mahmut, Ömer Ali, Giuliano, Gulbrandsen, Crivelli

FATİH KARAGÜMRÜK: Aykut, Koray, Roco, Campi, Balkovec, Castro, Bertolacci, Jimmy Durmaz, Ndao, Borini, Ademi

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