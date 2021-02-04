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Göztepe-Yeni Malatyaspor | CANLI

Göztepe-Yeni Malatyaspor | CANLI
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Giriş Tarihi: 04.02.2021

'in 23. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Göztepe ile Yeni Malatyaspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...

'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında ile kozlarını paylaşıyor. Göztepe ile Yeni Malatyaspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...



GÖZTEPE-YENİ MALATYASPOR MAÇI 11'LERİ

Göztepe: İrfan, Gassama, Mihojevic, Titi, Berkan, Soner, Nwobodo, Halil, Diabate, Tripic, Ndiaye

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Chebake, Wallace, Semih, Bülent, Acquah, Mallan, Adem, Tetteh, Fofana, Umut
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