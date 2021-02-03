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Sivasspor-Erzurumspor | CANLI

Sivasspor-Erzurumspor | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 03.02.2021 Giriş Tarihi: 03.02.2021

'in 23. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Sivasspor ile Erzurumspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...

'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında ile kozlarını paylaşıyor. Sivasspor ile Erzurumspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...


SİVASSPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor - BB Erzurumspor maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

SİVASSPOR-ERZURUMSPOR MAÇI 11'LERİ

Sivasspor: Muammer, Ahmet, Caner, Camara, Uğur, Fajr, Hakan Arslan, Gradel, Kayode, Erdoğan, Yatabare

Erzurumspor: Szumski, Murat, Da Costa, Adolphe, Leo, Omolo, Osman, Enver Cenk, Aatif, Novikovas, El Kabir
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