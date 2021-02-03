Sivasspor 0-0 Erzurumspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor sahasında Erzurumspor'u konuk etti. Mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Süper Lig'in 23. haftasında yapılan Demir Grup Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması 0-0 sona erdi.
55. dakikada Fajr'ın sağ kanattan ortasında iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda top kale direğinin yanından auta çıktı.
66. dakikada defanstan atılan uzun pasla sol kanattan ceza alanı giren Ricardo Gomes'in sert şutunda top kale direğinden oyun alanına döndü.
82. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ kanattan ortasında ceza alanı içinde top Kone'nin önünde kaldı, araya giren Mehmet Murat Uçar meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
82. dakikada Fajr'ın sol kanattan kullandığı köşe atışında, iyi yükselen Kone kafayı vurdu, meşin yuvarlak kale direğinin üstüne çarparak auta gitti.
Karşılaşma 0-0 tamamlandı.
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