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Karagümrük-Gaziantep FK | CANLI

Karagümrük-Gaziantep FK | CANLI
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Giriş Tarihi: 03.02.2021

'in 23. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Fatih Karagümrük ile Gaziantep FK maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...

'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında ile kozlarını paylaşıyor. Fatih Karagümrük ile Gaziantep FK maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...



FATİH KARAGÜMRÜK-GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ

Fatih Karagümrük: Aykut, Balkovec, Castro, Campi, Roco, Koray, Biglia, Bertolacci. Borini, Ndao, Ademi

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Tosca, Jefferson, Güray, Olkowski, Oğuz, Mirallas, Maxim, Rashid, Dicko
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