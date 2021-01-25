Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Kasımpaşa - Sivasspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Kasımpaşa ile Sivasspor kozlarını paylaşıyor. Kasımpaşa - Sivasspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

KASIMPAŞA - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16.00'da başlayan Kasımpaşa - Sivasspor maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

KASIMPAŞA - SİVASSPOR İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Hadadi, Aytaç, Bistrovic, Hajradinovic, Yusuf, Anıl, Thelin

Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Claudemir, Hakan Arslan, Fajr, Erdoğan, Gradel, Yatabare





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