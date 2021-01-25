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Kasımpaşa - Sivasspor maçı CANLI

Kasımpaşa - Sivasspor | CANLI
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Giriş Tarihi: 25.01.2021

'in 21. haftasında Kasımpaşa ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Kasımpaşa - Sivasspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Kasımpaşa ile Sivasspor kozlarını paylaşıyor. Kasımpaşa - Sivasspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

KASIMPAŞA - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16.00'da başlayan Kasımpaşa - Sivasspor maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

KASIMPAŞA - SİVASSPOR İLK 11'LER

Kasımpaşa: , Hadergjonaj, Luckassen, , , , Bistrovic, Hajradinovic, Yusuf, Anıl, Thelin

Sivasspor: , , , , , , , , Erdoğan, ,


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