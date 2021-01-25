Alanyaspor - Ankaragücü | CANLI

Süper Lig'in 21. haftasında Alanyaspor, sahasında Ankaragücü'nü ağırlıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor... 21. hafta maçında Alanyaspor ile Ankaragücü kozlarını paylaşıyor.

ALANYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Ankaragücü maçı saat 19:00'da başladı ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

ALANYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI 11'LERİ

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Caulker, Moubandje, Siopis, Salih, Efecan, Bakasetas, Davidson, Babacar

Ankaragücü: Korcan, Ali Kaan, Sarlija, Erdi, Pinto, İbrahim, Lukasik, Endri, Saba, Paintsil, Badji

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