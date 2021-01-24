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Gaziantep FK-Hatayspor | CANLI

Gaziantep FK-Hatayspor | CANLI
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Giriş Tarihi: 24.01.2021

'in 21. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Gaziantep FK ile Hatayspor   maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...

'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında ile kozlarını paylaşıyor. Gaziantep FK ile Hatayspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de....




GAZİANTEP FK-HATAYSPOR MAÇI 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay, Tosca, Vetrih, Olkowski, Kana Bıyık, Morais, Jefferson, Oğuz, Maxim, Kenan, Muhammet

Hatayspor: Munir, Mesut, Billong, Yusuf, Popov, Abdurrahman, Ribeiro, Traore, Akintole, Diouf, Boupendza

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