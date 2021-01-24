24 Ocak 2021, Pazar

SÜPER LİG

Denizlispor Fatih Karagümrük maçı CANLI

Denizlispor - Fatih Karagümrük | CANLI
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 24.01.2021 Giriş Tarihi: 24.01.2021

'in 21. haftasında Denizlispor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Denizlispor - Karagümrük maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

'de heyecan devam ediyor. 21. hafta mücadelesinde Denizlispor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor. Denizlispor - Fatih Karagümrük maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

DENİZLİSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Denizlispor - Fatih Karagümrük maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

DENİZLİSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK İLK 11'LER

Denizlispor: , , , , T. Lopes, , Recep, , , , Sacko

F. Karagümrük: , , , , , Castro, N'Diaye, Ndao, , Borini, Mevlüt

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Yeni Malatyaspor-Galatasaray | CANLI Yeni Malatyaspor-Galatasaray | CANLI
Konya'da gol sesi çıkmadı Konya'da gol sesi çıkmadı
Başakşehir evinde Rize'ye takıldı! Başakşehir evinde Rize'ye takıldı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör