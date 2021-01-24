Süper Lig'in 21. haftasında Denizlispor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Denizlispor - Karagümrük maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 21. hafta mücadelesinde Denizlispor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor. Denizlispor - Fatih Karagümrük maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

DENİZLİSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Denizlispor - Fatih Karagümrük maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

DENİZLİSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK İLK 11'LER

Denizlispor: Pantilimon, Kubilay, Fabiano, Özer, T. Lopes, Murawski, Recep, Ahmed Yasin, Sagal, Rodallega, Sacko

F. Karagümrük: Viviano, Koray, Roco, Campi, Balkovec, Castro, N'Diaye, Ndao, Bertolacci, Borini, Mevlüt

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