24 Ocak 2021, Pazar

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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan 3 değişiklik

Sergen Yalçın'dan 3 değişiklik
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Giriş Tarihi: 24.01.2021

Teknik Direktörü , karşısında geçtiğimiz hafta oynanan maçının 11'inden 3 değişiklik yaptı.

Teknik Direktörü , karşısında sahaya sürdüğü 11'den 3 değişiklik yaparak mücadelesine başladı. derbisinde ve Karagümrük karşısında ilk 11'de oynayan Montero, yabancı kontenjanı nedeniyle Göztepe karşılaşmasının kadrosuna dahil edilmedi. Bu oyuncunun yerine ilk 11'e döndü. Yalçın, sol bekte yerine N'Sakala'ya şans tanırken, Karagümrük mücadelesinde yedek bekleyen Rachid Ghezzal da N'Koudou'nun yerine ilk 11'de sahaya çıktı.

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