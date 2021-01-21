Fatih Karagümrük-Beşiktaş | İlk 11'ler belli oldu
Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Dev karşılaşma öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Dev maç öncesi siyah-beyazlıların ilk 11'i belli oldu.
FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LER
Fatih Karagümrük: Viviano, Alparslan, Koray, Fatih, Campi, Ndiaye, Hedenstad, Bertolacci, Ndao, Borini, Sobiech.
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Larin, Nkoudou, Aboubakar.
3 KARTAL KADROYA ALINMADI!
Beşiktaş'ta 3 oyuncu bugün saat 16.00'da Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Fatih Karagümrük karşılaşması öncesinde 3 isim kamp kadrosuna alınmadı. Teknik direktör Sergen Yalçın tarafından açıklanan kadroda Ajdin Hasic, Güven Yalçın ve Fabrice N'Sakala yer almadı.
3 İSİM SINIRDA
Beşiktaş'ta sarı kart cezası nedeniyle G.Saray derbisinde forma giyemeyen Welinton, Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda bugünkü maçta görev yapabilecek. Bu arada Vida, Mensah ve Ghezzal sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan oyuncular bugün de sarı kart görmeleri durumunda 21. haftadaki Göztepe karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.
FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı 21 Ocak Perşembe günü saat 16:00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
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