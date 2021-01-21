21 Ocak 2021, Perşembe

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BB Erzurumspor Alanyaspor maçı CANLI

BB Erzurumspor - Alanyaspor | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 21.01.2021 Giriş Tarihi: 21.01.2021

'in 20. haftasında ile karşı karşıya geliyor. BB Erzurumspor - Alanyaspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

'de heyecan devam ediyor. 20. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşıyor. BB Erzurumspor - Alanyaspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

BB ERZURUMSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan BB Erzurumspor - Alanyaspor maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

BB ERZURUMSPOR - ALANYASPOR İLK 11'LER

BB Erzurumspor: , , , , Murat, , , , , Aatıf, R. Gomes


Alanyaspor: Marafona, Fatih, Caulker, Tzavellas, Moubandje, , Bakasetas, Salih, , , Bareiro

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