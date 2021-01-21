Süper Lig'in 20. haftasında BB Erzurumspor ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. BB Erzurumspor - Alanyaspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor ile Alanyaspor kozlarını paylaşıyor. BB Erzurumspor - Alanyaspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

BB ERZURUMSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan BB Erzurumspor - Alanyaspor maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

BB ERZURUMSPOR - ALANYASPOR İLK 11'LER

BB Erzurumspor: Szumski, Leo, Da Costa, Kamgang, Murat, Omolo, Mayega, Cenk Ahmet, Emrah, Aatıf, R. Gomes



Alanyaspor: Marafona, Fatih, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Berkan, Bakasetas, Salih, Babacar, Davidson, Bareiro

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