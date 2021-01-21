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Ankaragücü-Kasımpaşa | CANLI

Ankaragücü-Kasımpaşa | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 21.01.2021 Giriş Tarihi: 21.01.2021

'in 20. haftasında Ankaragücü ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Ankaragücü ile Kasımpaşa maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...

'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Ankaragücü ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor. Ankaragücü ile Kasımpaşa maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...




ANKARAGÜCÜ-KASIMPAŞA MAÇI 11'LERİ

Ankaragücü: , , , , , , , Endri, , ,

Kasımpaşa: Ramazan, , Hadergjonaj, Brecka, , Sadiku, , Hajradinovic, Yusuf, Hodzic,
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