Süper Lig'in 20. haftasında Rizespor ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Rizespor Gaziantep FK maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta mücadelesinde Rizespor ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor. Rizespor - Gaziantep FK maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

RİZESPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Rizespor - Gaziantep FK maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

RİZESPOR - GAZİANTEP FK İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Zafer, Melnjak, Talbi, Selim, Abdullah, Donsah, Doğan, Onur, Samu, Fernando, Skoda

Gaziantep FK: Günay, Güray, Tosça, Djilobodji, Olkowski, Oğuz, Mirallas, Kozulj, Maxim, Kenan, Muhammet





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