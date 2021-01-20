20 Ocak 2021, Çarşamba

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Rizespor Gaziantep FK maçı CANLI

Rizespor - Gaziantep FK | CANLI
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Giriş Tarihi: 20.01.2021

'in 20. haftasında Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Rizespor Gaziantep FK maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

'de heyecan devam ediyor. 20. hafta mücadelesinde Rizespor ile kozlarını paylaşıyor. Rizespor - Gaziantep FK maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

RİZESPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Rizespor - Gaziantep FK maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

RİZESPOR - GAZİANTEP FK İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Zafer, Melnjak, Talbi, , , , , , , , Skoda

Gaziantep FK: , , Tosça, Djilobodji, , Oğuz, Mirallas, , Maxim, Kenan, Muhammet


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