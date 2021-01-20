20 Ocak 2021, Çarşamba

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Hatayspor Yeni Malatyaspor maçı CANLI

Hatayspor - Yeni Malatyaspor | CANLI
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Giriş Tarihi: 20.01.2021

'in 20. haftasında ile karşı karşıya geliyor. maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

'de heyecan devam ediyor. 20. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşıyor. Hatayspor - Yeni Malatyaspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

HATAYSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Hatayspor - Yeni Malatyaspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

HATAYSPOR - YENİ MALATYASPOR İLK 11'LER

Hatayspor: Akın, , Sackey, , Mesut, Ribeiro, Aabid, Boupendza, , Akintola, Diouf

Yeni Malatyaspor: , Hafez, , , , , , , , Umut, Kubilay


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