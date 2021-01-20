Hatayspor Yeni Malatyaspor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta mücadelesinde Hatayspor ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşıyor. Hatayspor - Yeni Malatyaspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

HATAYSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Hatayspor - Yeni Malatyaspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

HATAYSPOR - YENİ MALATYASPOR İLK 11'LER

Hatayspor: Akın, Popov, Sackey, Pablo, Mesut, Ribeiro, Aabid, Boupendza, Traore, Akintola, Diouf

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Hafez, Hadebe, Wallace, Chebake, Zeki, Youssuf, Acquah, Adem, Umut, Kubilay





DİĞER

SÜPER LİG HABERLERİ