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Kasımpaşa Erzurumspor maçı CANLI

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Giriş Tarihi: 18.01.2021

'in 19. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye 'u ağırlıyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...

'in 19. hafta mücadelesinde , BB ile karşılaşıyor. Mücadeleye dair tüm detaylar haberimizde...

KASIMPAŞA-ERZURUMSPOR İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Eren, Doğucan, Aytaç, Varga, Yusuf, Thelin, Hodzic.

Erzurumspor: Szumski, Murat, Da Costa, Teikeu, Schwechlen, Omolo, Boumal, Aatif, Cenk Ahmet, Emrah Başsan, Ricardo Gomes.


KASIMPAŞA - BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - maçı saat 19:00'da başladı ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

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