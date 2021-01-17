Süper Lig'in 19. haftasında Yeni Malatyaspor ile Rizespor karşı karşıya geliyor. Yeni Malatyaspor - Rizespor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor ile Rizespor kozlarını paylaşıyor. Yeni Malatyaspor - Rizespor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

YENİ MALATYASPOR - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Yeni Malatyaspor - Rizespor maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

YENİ MALATYASPOR - RİZESPOR İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Wallace, Semih, Hadebe, Yossuf, Zeki, Adem, Fofana, Kubilay, Umut



Çaykur Rizespor: Tarık, Michalak, Selim, Emir, Melnjak, Donsah, Doğan, Abdullah, Onur, Fernando, Skoda

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