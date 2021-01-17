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Yeni Malatyaspor Rizespor maçı CANLI

Yeni Malatyaspor - Rizespor | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 17.01.2021 Giriş Tarihi: 17.01.2021

'in 19. haftasında ile Rizespor karşı karşıya geliyor. Yeni Malatyaspor - Rizespor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

'de heyecan devam ediyor. 19. hafta mücadelesinde ile Rizespor kozlarını paylaşıyor. Yeni Malatyaspor - Rizespor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

YENİ MALATYASPOR - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Yeni Malatyaspor - Rizespor maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

YENİ MALATYASPOR - RİZESPOR İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: , Chebake, Wallace, Semih, Hadebe, , , , Fofana, Kubilay, Umut


Çaykur Rizespor: , , , Emir, Melnjak, , , Abdullah, , , Skoda

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