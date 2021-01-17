Son dakika: Beşiktaş - Galatasaray derbisinin 11'leri belli oldu
Süper Lig'in 19. haftasındaki dev derbide Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, mücadeleden galibiyetle ayrılarak hem liderliğini sürdürmeyi hem de rakibiyle arasındaki puan farkını açmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılılar ise sahadan 3 puanla ayrılarak liderliği rakibinden devralmak istiyor. Mücadele öncesi siyah-beyazlı takımın ilk 11'i belli oldu.
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Beşiktaş - Galatasaray kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Galatasaray maçı 17 Ocak Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LERİ
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Montero, Vida, Rıdvan, Josef, Oğuzhan, Atiba, Ghezzal, Cyle Larin, Aboubakar
Galatasaray: Okan, Şener, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Etebo, Arda, Oğulcan, Diagne
LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI
Bu sezon defansif olarak başarılı performans gösteren Galatasaray, Süper Lig'de en az gol yiyen takım olarak yer alıyor. Sarı-kırmızılılar oynadığı 17 karşılaşmada kalesinde 14 gol gördü. Aslan, 17 maçın 8'sinde de kalesini gole kapattı. Ligde 34 kez rakip fileleri havalandıran Cimbom bu alanda üçüncü sırada bulunuyor.
MBAYE DIAGNE'DEN 9 GOL
Galatasaray'da ligde atılan 34 golün 9'unu Senegalli futbolcu Mbaye Diagne kaydetti. Diagne söz konusu golleri forma giydiği son 7 müsabakanın 6'sında kaydetti. 29 yaşındaki futbolcu bu sezon Çaykur Rizespor maçında da hat-trick yaptı. Diagne'nin UEFA Avrupa Ligi elemelerinde de 2 golü bulunuyor.
DEPLASMAN KARNESİ
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 8 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar söz konusu müsabakalarsa 5 galibiyet alırken, 3 kez mağlup oldu. Aslan rakip fileleri 16 kez havalandırırken, kalesinde 9 gol gördü.
İKİ FUTBOLCU SINIRDA
Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesinde 2 futbolcusu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Younes Belhanda ile Christian Luyindama, siyah-beyazlılar karşısında sarı kart görmesi halinde Denizlispor mücadelesinde cezalı durumda olacak. Sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ve Emre Taşdemir ile yılbaşında talihsiz bir olayda yaralanan Omar Elabdellaoui derbide olmayacak.
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