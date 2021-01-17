Süper Lig'in 19. haftasında Denizlispor ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. Denizlispor - Hatayspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta mücadelesinde Denizlispor ile Hatayspor kozlarını paylaşıyor. Denizlispor - Hatayspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

DENİZLİSPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Denizlispor - Hatayspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

DENİZLİSPOR - HATAYSPOR İLK 11'LER

Denizlispor: Pantilimon, T. Lopes, Fabiano, Muhammet, Özer, Dossevi, Murawski, Mesanovic, Sagal, Recep, Sacko

Hatayspor: Akın, Popov, Billong, Pablo, Mesut, Aabid, Ruben, Akintole, A. Traore, Boupendza, M. Diouf

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