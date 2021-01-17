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Denizlispor - Hatayspor | CANLI

Denizlispor - Hatayspor | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 17.01.2021 Giriş Tarihi: 17.01.2021

'in 19. haftasında Denizlispor ile karşı karşıya geliyor. Denizlispor - Hatayspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

'de heyecan devam ediyor. 19. hafta mücadelesinde Denizlispor ile kozlarını paylaşıyor. Denizlispor - Hatayspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

DENİZLİSPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Denizlispor - Hatayspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

DENİZLİSPOR - HATAYSPOR İLK 11'LER

Denizlispor: , T. Lopes, , Muhammet, Özer, , , , Sagal, Recep, Sacko

Hatayspor: Akın, , , , Mesut, Aabid, , Akintole, A. Traore, , M. Diouf

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