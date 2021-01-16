Süper Lig'in 19. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlıyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...

Süper Lig'in 19. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlıyor. Mücadele öncesinde turuncu-lacivertliler son 2 maçını kazanarak çıkış yakaladı ve bunu sürdürmek istiyor. Yiğidolar'ın ise 3 maçlık yenilmezlik serisi var. Mücadelenin CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...

BAŞAKŞEHİR-SİVASSPOR İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan, Rafael, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut, İrfan Can, Deniz Türüç, Aleksic, Demba Ba, Crivelli.

Sivasspor: Ali Şaşal, Robin, Appindangoye, Caner, Uğur, Claudemir, Hakan, Fajr, Erdoğan, Gradel, Yatabare.

VISCA KADRODA YOK!

Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir, DG Sivasspor'u ağırlıyor. Bu önemli mücadelede turuncu-lacivertlilerin yıldız oyuncusu Visca, sakatlığı sebebiyle kadroya alınmadı. Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Edin Visca'nın son maçtan sonra ağrıları olduğunu ve kendisini riske atmak istemediklerini söyledi.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI

Mücadeleden önce Başakşehir'de kar yağışı şiddetini arttırdı.

Karşılaşmanın 4. dakikasında hakem Alper Ulusoy, maç topunun değişmesini istedi. Bu dakikadan sonra oyun turuncu topla devam etti.

AHMET OĞUZ KADRODA

Demir Grup Sivasspor'un Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Ahmet Oğuz, konuk ekibin maç kadrosunda ilk kez yer aldı.

Yedekler arasında yer alan Ahmet, teknik direktör Rıza Çalımbay'dan forma şansı bekledi.

BAŞAKŞEHİR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Sivasspor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

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