Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Konyaspor - Göztepe maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta mücadelesinde Konyaspor ile Göztepe kozlarını paylaşıyor. Konyaspor - Göztepe maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

KONYASPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 13:30'da başlayan Konyaspor - Göztepe maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

KONYASPOR - GÖZTEPE İLK 11'LER

Konyaspor: Sehic, Skubic, Abdülkerim, Anicic, Ömer Ali, Jevtovic, Amir, Diomande, Shengelia, Cikalleshi, Kravets

Göztepe: İrfan Can, Murat, Titi, Marko, Berkan, Obinna, Soner, Zulj, Halil, Tripic, Cherif Ndiaye

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