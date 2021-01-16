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Konyaspor Göztepe maçı CANLI

Konyaspor - Göztepe | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 16.01.2021 Giriş Tarihi: 16.01.2021

'in 19. haftasında Konyaspor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Konyaspor - Göztepe maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

'de heyecan devam ediyor. 19. hafta mücadelesinde Konyaspor ile Göztepe kozlarını paylaşıyor. Konyaspor - Göztepe maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

KONYASPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 13:30'da başlayan Konyaspor - Göztepe maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

KONYASPOR - GÖZTEPE İLK 11'LER

Konyaspor: , , , , , Jevtovic, Amir, Diomande, Shengelia, Cikalleshi, Kravets

Göztepe: , , , , , , Soner, , , Tripic, Cherif Ndiaye

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