Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK sahasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk ediyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...

Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK sahasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk ediyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...

GAZİANTEP FK-KAYSERİSPOR İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Tosça, Olkowski, Güray, Vetrih, Maxim, Mirallas, Muhammet, Kenan.

Kayserispor: Doğan, Sapunaru, Attamah, Kolovetsios, Aziz, M. Fernandes, Avramovski, Kvrzic, Pedro Henrique, Lennon, Kanga.





GAZİANTEP FK - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Kayserispor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

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