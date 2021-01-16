Antalyaspor - Trabzonspor maçı CANLI
Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Antalyaspor - Trabzonspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Antalyaspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor. Antalyaspor - Trabzonspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
Süper Lig'in 19. haftasında oynanan ve saat 19.00'da başlayan Antalyaspor - Trabzonspor maçı beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanıyor.
ANTALYASPOR - TRABZONSPOR İLK 11'LER
Antalyaspor: Boffin, Ersan, Naldo, Kudriashov, Bünyamin, Nuri, Hakan Özmert, Ribeiro, Gökdeniz, Amilton, Orgill
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan Asan, Edgar Ie, Hosseini, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny
69. RANDEVU
Trabzonspor ile Antalyaspor, bugüne kadar 68 kez karşı karşıya geldi. Antalya'da oynanan 32 maçta, kırmızı beyazlı takım 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 17 yenilgi aldı. İki takım Süper Lig'de ise 48 kez karşılaştı. Süper Lig'de oynanan 48 mücadele sonunda Fırtına 29, Antalyaspor 8 galibiyet aldı, 11 karşılaşma berabere kaldı.68 maçta atılan gollerde bordo-mavililerin ezici bir üstünlüğü bulunuyor. Karadeniz ekibiyle Antalyaspor arasında oynanan 68 maç sonunda iki takım toplamda 183 gol kaydetti. Atılan 183 golün 121'ini Fırtına, 62'sini Antalya attı.
ANTALYASPOR SAHASINDA DAHA KOLAY KAZANIYOR
Antalyaspor, bu sezon iç sahada oynadığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı.
Ulaştığı 24 puanın 16'sını evindeki mücadeleler sonunda hanesine yazdıran kırmızı-beyazlılar, şu ana kadar aldığı 6 galibiyetin 5'ini sahasında kazandı. Dış sahadaki ilk galibiyetine geçen hafta Göztepe deplasmanında ulaşan Antalyaspor, sahasında ise Gençlerbirliği'ni 2-0, Yukatel Denizlispor'u 1-0, MKE Ankaragücü'nü 1-0, Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 ve Fatih Karagümrük'ü 3-1 yendi.
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