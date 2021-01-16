16 Ocak 2021, Cumartesi

SÜPER LİG

Antalyaspor - Trabzonspor maçı CANLI

Antalyaspor - Trabzonspor | CANLI
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 16.01.2021 Giriş Tarihi: 16.01.2021

'in 19. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Antalyaspor - Trabzonspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında ile kozlarını paylaşıyor. Antalyaspor - Trabzonspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

Süper Lig'in 19. haftasında oynanan ve saat 19.00'da başlayan Antalyaspor - Trabzonspor maçı beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanıyor.

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Ersan, Naldo, Kudriashov, Bünyamin, Nuri, Hakan Özmert, Ribeiro, Gökdeniz, Amilton, Orgill

Trabzonspor: , , , , , Abdulkadir Parmak, , , , ,


69. RANDEVU

Trabzonspor ile Antalyaspor, bugüne kadar 68 kez karşı karşıya geldi. Antalya'da oynanan 32 maçta, kırmızı beyazlı takım 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 17 yenilgi aldı. İki takım Süper Lig'de ise 48 kez karşılaştı. Süper Lig'de oynanan 48 mücadele sonunda Fırtına 29, Antalyaspor 8 galibiyet aldı, 11 karşılaşma berabere kaldı.68 maçta atılan gollerde bordo-mavililerin ezici bir üstünlüğü bulunuyor. Karadeniz ekibiyle Antalyaspor arasında oynanan 68 maç sonunda iki takım toplamda 183 gol kaydetti. Atılan 183 golün 121'ini Fırtına, 62'sini Antalya attı.

ANTALYASPOR SAHASINDA DAHA KOLAY KAZANIYOR

Antalyaspor, bu sezon iç sahada oynadığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı.

Ulaştığı 24 puanın 16'sını evindeki mücadeleler sonunda hanesine yazdıran kırmızı-beyazlılar, şu ana kadar aldığı 6 galibiyetin 5'ini sahasında kazandı. Dış sahadaki ilk galibiyetine geçen hafta Göztepe deplasmanında ulaşan Antalyaspor, sahasında ise Gençlerbirliği'ni 2-0, Yukatel Denizlispor'u 1-0, MKE Ankaragücü'nü 1-0, Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 ve Fatih Karagümrük'ü 3-1 yendi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Karagümrük-Beşiktaş maçı Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Karagümrük-Beşiktaş maçı Olimpiyat Stadı'nda oynanacak
VAR için sert eleştiri! Uygulanış şekli... VAR için sert eleştiri! "Uygulanış şekli..."
Başakşehir evinde Sivas'a takıldı! Başakşehir evinde Sivas'a takıldı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör