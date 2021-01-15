15 Ocak 2021, Cuma

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Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük | CANLI

Gençlerbirliği-Karagümrük | CANLI
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Giriş Tarihi: 15.01.2021

'in 19. haftasında sahasında 'ü ağırlıyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...

'in 19. hafta mücadelesinde - ile karşı karşıya geliyor. Maçın tüm detayları ve CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...

GENÇLERBİRLİĞİ-FATİH KARAGÜMRÜK İLK 11'LER

Gençlerbirliği: Nordfelt, Johansson, Arda, Toure, Polomat, Piris, Soner, Furman, Sefa, Candeias, Sio.

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Fatih, Campi, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Ndiaye, Ndao, Borini, Mevlüt.


GENÇLERBİRLİĞİ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük maçı saat 19:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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