11 Ocak 2021, Pazartesi

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BB Erzurumspor-Fenerbahçe | CANLI

Erzurumspor-Fenerbahçe | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 11.01.2021 Giriş Tarihi: 11.01.2021

'in 18. haftasında deplasmanda ile karşılaşıyor. Zirve hattını ve alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...

'in 18. haftasında deplasmanda ile karşılaşıyor. Mücadelenin tüm detayları ve karşılaşmanın canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

BB ERZURUMSPOR - FENERBAHÇE İLK 11'LER

BB Erzurumspor: Farnolle, Cenk Ahmet, Teikeu, Hasan, Leo Schwechlen, Osman, Obertan, Boumal, Novikovas, Emrah, Gomes.

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Sadık, Tisserand, Caner, Luiz Gustavo, Ozan, Sinan, Pelkas, Mert Hakan, Thiam.


4 OYUNCU SINIRDA
Fenerbahçe'de Caner Erkin, Marcel Tisserand, Ozan Tufan ve Sinan Gümüş sarı kart sınırında. Dört isim bugün de sarı kart görmeleri halinde 19. haftadaki MKE Ankaragücü mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

DEPLASMAN FATİHİ
Sarı-lacivertliler bu sezon dış sahada en başarılı takım. Deplasmanda oynadığı 8 karşılaşmanın 6'sını kazanan Kanarya; 1'er beraberlik+ mağlubiyet yaşadı, hanesine 19 puan yazdırdı. Kadıköy'de ise 13 puan topladı.

3. KEZ RAKİPLER
Fenerbahçe ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'de üçüncü kez karşı karşıya geldi. 2018- 19 sezonunda Ülker Stadı'nda yapılan ilk maç 2-2 biterken, Erzurum'daki rövanşı Fenerbahçe 1-0 kazanmıştı.

ERZURUMSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 16.00'da başladı. Mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetiyor. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

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