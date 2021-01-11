Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşıyor. Zirve hattını ve alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin tüm detayları ve karşılaşmanın canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

BB ERZURUMSPOR - FENERBAHÇE İLK 11'LER

BB Erzurumspor: Farnolle, Cenk Ahmet, Teikeu, Hasan, Leo Schwechlen, Osman, Obertan, Boumal, Novikovas, Emrah, Gomes.

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Sadık, Tisserand, Caner, Luiz Gustavo, Ozan, Sinan, Pelkas, Mert Hakan, Thiam.





4 OYUNCU SINIRDA

Fenerbahçe'de Caner Erkin, Marcel Tisserand, Ozan Tufan ve Sinan Gümüş sarı kart sınırında. Dört isim bugün de sarı kart görmeleri halinde 19. haftadaki MKE Ankaragücü mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

DEPLASMAN FATİHİ

Sarı-lacivertliler bu sezon dış sahada en başarılı takım. Deplasmanda oynadığı 8 karşılaşmanın 6'sını kazanan Kanarya; 1'er beraberlik+ mağlubiyet yaşadı, hanesine 19 puan yazdırdı. Kadıköy'de ise 13 puan topladı.

3. KEZ RAKİPLER

Fenerbahçe ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'de üçüncü kez karşı karşıya geldi. 2018- 19 sezonunda Ülker Stadı'nda yapılan ilk maç 2-2 biterken, Erzurum'daki rövanşı Fenerbahçe 1-0 kazanmıştı.

ERZURUMSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 16.00'da başladı. Mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetiyor. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

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