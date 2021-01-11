11 Ocak 2021, Pazartesi

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Aytemiz Alanyaspor Kasımpaşa maçı CANLI

Alanyaspor - Kasımpaşa | CANLI
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Giriş Tarihi: 11.01.2021

'in 18. haftasında sahasında ile karşı karşıya geliyor. Alanyaspor - Kasımpaşa maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

'in 18. hafta mücadelesinde evinde ile karşılaşıyor. Alanyaspor - Kasımpaşa maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

ALANYASPOR-KASIMPAŞA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Alanyaspor ile Kasımpaşa arasında oynanan karşılaşma saat 19.00'da başladı. Hakem 'in yönettiği maç, beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

ALANYASPOR - KASIMPAŞA İLK 11'LER

Alanyaspor: , , , Caulker, , , Salih, , Bakasetas, Bareiro, Babacar

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Brecka, Evren, , , Sadıku, Yusuf, , , Hodzic


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