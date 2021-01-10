Süper Lig'in 18. haftasında Rizespor ile Denizlispor karşı karşıya geliyor. Rizespor - Denizlispor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 18. hafta mücadelesinde Rizespor ile Denizlispor kozlarını paylaşıyor. Rizespor - Denizlispor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

RİZESPOR - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Rizespor - Denizlispor maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

RİZESPOR - DENİZLİSPOR İLK 11'LER

Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Meriah, Melnjak, Abdullah, Yasin, Samudio, Tunay, Fernando, Skoda

Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Leismann, Muhammet, Bergdich, Murawski, Bakalorz, Mesanovic, Recep, Sagal, Rodallega

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