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Rizespor Denizlispor maçı CANLI

Rizespor - Denizlispor | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 10.01.2021 Giriş Tarihi: 10.01.2021

'in 18. haftasında Rizespor ile Denizlispor karşı karşıya geliyor. Rizespor - Denizlispor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

'de heyecan devam ediyor. 18. hafta mücadelesinde Rizespor ile Denizlispor kozlarını paylaşıyor. Rizespor - Denizlispor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

RİZESPOR - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Rizespor - Denizlispor maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

RİZESPOR - DENİZLİSPOR İLK 11'LER

Rizespor: , , , , , Abdullah, Yasin, , , ,

Denizlispor: Pantilimon, , , , , Murawski, Bakalorz, , Recep, Sagal, Rodallega

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