Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...

Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...

HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

Hatayspor: Akın Alkan, Popov, Pablo, Billong, Mesut Çaytemel, Rayane, Ribeiro, Selim Ilgaz, Traore, Akintole, Boupendza.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Necip, Atiba, Ghezzal, Larin, Aboubakar.





5 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Süper Lig'de aldığı üst üste galibiyetlerle liderliğe yerleşen siyah-beyazlılar oynadığı son 5 maçı da kazandı.

Ligin 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, bu yenilginin ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0, MKE Ankaragücü'nü 1-0, Demir Grup Sivasspor'u 3-0, Hes Kablo Kayserispor'u 2-0, Çaykur Rizespor'u 6-0 yendi.

STOPERLER CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlı ekipte Domagoj Vida ve Welinton Souza'nın yanı sıra Bernard Mensah karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Üçer sarı kartı bulunan Vida, Welinton ve Mensah, Atakaş Hatayspor maçında da sarı kart görürse, 19. haftada Galatasaray ile oynanacak derbi maçta cezalı duruma düşecek.

HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Beşiktaş maçı 10 Ocak Pazar günü saat 19:00'da başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor. Mücadelenin canlı anlatımını aspor.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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