10 Ocak 2021, Pazar

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Fatih Karagümrük Konyaspor maçı CANLI

Karagümrük - Konyaspor | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 10.01.2021 Giriş Tarihi: 10.01.2021

'in 18. haftasında Karagümrük ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Karagümrük - Konyaspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

'de heyecan devam ediyor. 18. hafta mücadelesinde Karagümrük ile Konyaspor kozlarını paylaşıyor. Karagümrük - Konyaspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

FATİH KARAGÜMRÜK - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 13:30'da başlayan - Konyaspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

KARAGÜMRÜK - KONYASPOR İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: , , Fatih, Campi, , Biglia, Ndiaye, , , Borini, Mevlüt

Konyaspor: , , Ahmet, Jevtovic, , , Amir, Shengelia, , Cikalleshi,

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