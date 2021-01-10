Süper Lig'in 18. haftasında Fatih Karagümrük ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Karagümrük - Konyaspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 18. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük ile Konyaspor kozlarını paylaşıyor. Karagümrük - Konyaspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

FATİH KARAGÜMRÜK - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 13:30'da başlayan Fatih Karagümrük - Konyaspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

KARAGÜMRÜK - KONYASPOR İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Fatih, Campi, Balkovec, Biglia, Ndiaye, Bertolacci, Ndao, Borini, Mevlüt

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Jevtovic, Guilherme, Oğuz Kağan, Amir, Shengelia, Milosevic, Cikalleshi, Kravets

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