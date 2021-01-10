Süper Lig'in 18. haftasında Ankaragücü ile Medipol Başakşehir, Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Ankaragücü - Başakşehir maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında Ankaragücü ile Medipol Başakşehir kozlarını paylaşıyor. Ankaragücü - Başakşehir maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

ANKARAGÜCÜ - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Ankaragücü - Başakşehir maçın beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

ANKARAGÜCÜ - BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER

Ankaragücü: Friedrich; Ataan, Sarlija, Erdi, Atila; Diousse, Lukasik, Lobjanidze; Çekiçi, Börven, Bolingi

Başakşehir: Volkan; Rafael, Ponck, Epureanu, Hasan Ali; Mahmut, İrfan Can; Visca, Deniz, Chadli; Gulbrandsen

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