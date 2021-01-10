10 Ocak 2021, Pazar

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Ankaragücü - Başakşehir maçı CANLI

Ankaragücü - Başakşehir | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 10.01.2021 Giriş Tarihi: 10.01.2021

'in 18. haftasında Ankaragücü ile , Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Ankaragücü - Başakşehir maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

'de heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında Ankaragücü ile kozlarını paylaşıyor. Ankaragücü - Başakşehir maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

ANKARAGÜCÜ - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Ankaragücü - Başakşehir maçın beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

ANKARAGÜCÜ - BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER

Ankaragücü: Friedrich; , Sarlija, , ; , Lukasik, Lobjanidze; Çekiçi, Börven, Bolingi

Başakşehir: ; , , , ; , ; , , Chadli; Gulbrandsen

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