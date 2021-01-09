09 Ocak 2021, Cumartesi

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Göztepe - Antalyaspor maçı CANLI

Göztepe - Antalyaspor | CANLI
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Giriş Tarihi: 09.01.2021

'in 18. haftasında Göztepe ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Göztepe - Antalyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

'de heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında Göztepe ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. Göztepe - Antalyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

GÖZTEPE - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan ve 'nda oynanan Göztepe - Antalyaspor maçı oynanan mücadele beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor. Maçı aspor.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

GÖZTEPE - ANTALYASPOR MAÇI İLK 11'LER

Göztepe: , Murat, , , Berkan, , Soner, , Halil, Cherif, Ideye

Antalyaspor: , , , , Kudriashov, , , , , Hakan, Orgill


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