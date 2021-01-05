Konyaspor Galatasaray | Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu
Süper Lig'in 17. haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde sarı-kırmızılı takımın ilk 11'i belli oldu.
Süper Lig'in 17. haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında Galatasaray'la karşılaşacak. Mücadele öncesinde sarı-kırmızılı takımın ilk 11'i belli oldu.
KONYASPOR - GALATASARAY İLK 11'LER
Konyaspor (muhtemel): Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Amir, Jevtovic, Shengelia, Daci, Cikalleshi, Kravets.
Galatasaray: Okan, Linnes, Donk, Luyindama, Saracchi, Taylan, Belhanda, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Oğulcan, Diagne.
TAKIMDA 7 EKSİK
Galatasaray'da 7 futbolcu sakatlık ve cezaları nedeniyle müsabakada forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları olan Oghenekaro Etebo, Sofiane Feghouli ve Radamel Falcao ile yılbaşı kutlamasında elinde havai fişek patlaması sonucu yaralanan ve hastanede tedavi edilen Omar Elabdellaoui, maçın kadrosunda bulunamayacak. Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Emre Kılınç ile sarı kart cezalıları Arda Turan ve Marcao da yarın takımdaki yerlerini alamayacak.
ÜÇ OYUNCU CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da Ömer Bayram, Younes Belhanda ve Christian Luyindama, İttifak Holding Konyaspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Bu futbolcular, kart görmeleri durumunda 18. haftadaki Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.
FATİH TERİM'İN CEZASI BİTİYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 4 maçlık cezası sona erecek.
Ligin 13. haftasındaki Fatih Karagümrük müsabakasında kırmızı kart gören Fatih Terim'e gördüğü kart ve sonraki eylemlerinden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 5 maç men cezası verdi. Tahkim Kurulu ise tecrübeli teknik adamın cezasını 4 maça indirdi. Süper Lig'deki Göztepe, Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarında takımının başında yer alamayan Terim, İttifak Holding Konyaspor müsabakasında da görev yapamayarak cezasını tamamlayacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları