Süper Lig'in 17. haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde sarı-kırmızılı takımın ilk 11'i belli oldu.

Süper Lig'in 17. haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında Galatasaray'la karşılaşacak. Mücadele öncesinde sarı-kırmızılı takımın ilk 11'i belli oldu.

KONYASPOR - GALATASARAY İLK 11'LER

Konyaspor (muhtemel): Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Amir, Jevtovic, Shengelia, Daci, Cikalleshi, Kravets.

Galatasaray: Okan, Linnes, Donk, Luyindama, Saracchi, Taylan, Belhanda, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Oğulcan, Diagne.

TAKIMDA 7 EKSİK

Galatasaray'da 7 futbolcu sakatlık ve cezaları nedeniyle müsabakada forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları olan Oghenekaro Etebo, Sofiane Feghouli ve Radamel Falcao ile yılbaşı kutlamasında elinde havai fişek patlaması sonucu yaralanan ve hastanede tedavi edilen Omar Elabdellaoui, maçın kadrosunda bulunamayacak. Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Emre Kılınç ile sarı kart cezalıları Arda Turan ve Marcao da yarın takımdaki yerlerini alamayacak.

ÜÇ OYUNCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Ömer Bayram, Younes Belhanda ve Christian Luyindama, İttifak Holding Konyaspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu futbolcular, kart görmeleri durumunda 18. haftadaki Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.

FATİH TERİM'İN CEZASI BİTİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 4 maçlık cezası sona erecek.

Ligin 13. haftasındaki Fatih Karagümrük müsabakasında kırmızı kart gören Fatih Terim'e gördüğü kart ve sonraki eylemlerinden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 5 maç men cezası verdi. Tahkim Kurulu ise tecrübeli teknik adamın cezasını 4 maça indirdi. Süper Lig'deki Göztepe, Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarında takımının başında yer alamayan Terim, İttifak Holding Konyaspor müsabakasında da görev yapamayarak cezasını tamamlayacak.

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