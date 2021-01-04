04 Ocak 2021, Pazartesi

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Son dakika: Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının 11'leri belli oldu

Kasımpaşa - Fenerbahçe | İlk 11'ler belli oldu
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Güncelleme Tarihi: 04.01.2021 Giriş Tarihi: 04.01.2021

'in 16. haftasında ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi iki takımın da 11'leri belli oldu.

'de heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. 'ndaki mücadeleyi yönetecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı 4 Aralık Pazartesi saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Tirpan, Brecka, Haddadi, Doğucan, Sadiku, Yusuf, Carius, Anıl, Hodzic

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Tisserand, , Sadık, Ozan, Mert Hakan, Valencia, Pelkas, Sinan, Thiam

TOLGA CİĞERCİ SAKATLANDI

Sarı-lacivertli ekipte , Kasımpaşa hazırlıklarında sakatlandı. Sol adale bölgesinde ağrı hisseden Tolga Ciğerci'nin tedavisine başlanırken MR sonucu da belli oldu. Sol alt adalesinde 2'nci derece yırtık tespit edilen Tolga Ciğerci, Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

DÖRT FUTBOLCUNUN SAKATLIĞI BULUNUYOR

Kasımpaşa'da 4 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Lacivert-beyazlılarda , , ve , yarın takımdaki yerlerini alamayacak.

AYTAÇ KARA KART CEZALISI

Kasımpaşa'nın orta saha oyuncusu , kart cezası nedeniyle Fenerbahçe maçında görev yapamayacak. Ligin 15. haftasında ile oynanan müsabakada ikinci sarı karttan kırmızı kart gören 27 yaşındaki futbolcu, sahada olamayacak.

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