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Antalyaspor-Hatayspor | CANLI

Antalyaspor-Hatayspor | CANLI
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Giriş Tarihi: 29.12.2020

'in 15. haftasında Fraport TAV sahasında Atakaş 'u ağırlıyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...

'in 15. haftasında Fraport TAV evinde Atakaş ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları aspor.com.tr'de...

ANTALYASPOR - HATAYSPOR İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Ersan, Naldo, Nuri, Sam, Podolski, Orgill, Kudriashov, Fredy, Mert, Hakan.

Hatayspor: Munir, Katranis, Pablo Renan, Billong, Popov, Rayane, Ribeiro, Babajide, Traore, Boupendzda, Diouf.


ANTALYASPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Hatayspor maçı saat 19:00'da başladı ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

Antalyaspor-Hatayspor maçı ertelendi! İşte karşılaşmanın oynanacağı tarih

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