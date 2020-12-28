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Gençlerbirliği - Kayserispor maçı CANLI

Gençlerbirliği - Kayserispor | CANLI
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Giriş Tarihi: 28.12.2020

'in 15. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Gençlerbirliği - Kayserispor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında ile kozlarını paylaşıyor. Gençlerbirliği - Kayserispor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

GENÇLERBİRLİĞİ - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16.00'da başlayan Gençlerbirliği - Kayserispor maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

GENÇLERBİRLİĞİ - KAYSERİSPOR İLK 11'LER

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Arda, Zargo, Ömürcan, Murat, Mustafa, Berat, Candeias, Piris, Ayite, Sio

Kayserispor: İsmail, Oğuzhan, Aziz, Sapunaru, Ackah, Manzala, Emre Demir, Kvrzic, Campanharo, Pedro Henrique, Kanga


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