28 Aralık 2020, Pazartesi

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Beşiktaş-Sivasspor | İlk 11'ler belli oldu

Beşiktaş-Sivasspor | İlk 11'ler belli oldu
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Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 Giriş Tarihi: 28.12.2020

'in 15. haftasında sahasında Demir Grup ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

'in 15. haftasında ile Demir Grup karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

BEŞİKTAŞ-SİVASSPOR İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Necip, Atiba, Mensah, Ghezzal, Nkoudou, Güven.

Sivasspor: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Robin, Fajr, Hakan Arslan, Erdoğan, Gradel, Yatabare.

BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Sivasspor maçı 28 Aralık Pazartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

4 FUTBOLCU EKSİK

Siyah beyazlılarda, Sivasspor maçı öncesinde 4 futbolcu sakatlık ve özel mazeret sebebiyle forma giyemeyecek. İki gün önce annesi vefat eden ve cenaze töreni için yarın Kamerun'a gidecek olan Aboubakar, 3 Ocak'ta yapılacak cenaze töreninden sonra döneceği için, sadece Sivasspor değil Hes Kablo Kayserispor maçında da forma giyemeyecek. Ankaragücü maçından sonra çekilen MR'ında, sol uyluk iç adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği açıklanan Josef de Souza da, Sivasspor maçında kesin olarak oynamayacak bir diğer isim. Josef'in Kayserispor maçında oynama ihtimali de bir hayli düşük. Aboubakar ve Josef de Souza ile beraber yarın forma giymeyecek diğer iki futbolcu ise yine haftalardır sakat olan Gökhan Töre ve Adem Ljajic.

MENSAH VE VIDA CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta Mensah ve Domagoj Vida, Sivasspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Her iki oyuncu da yarın akşam sarı kart görmeleri durumunda cezalı olacak ve 16'ncı haftadaki Kayserispor deplasmanında takımdaki yerini alamayacak.

Sivasspor'da maç eksiği bulunan Rybalka'nın bu maçta görev yapması beklenmiyor.

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