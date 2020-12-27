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Yeni Malatyaspor - BB Erzurumspor maçı CANLI

Yeni Malatyaspor - BB Erzurumspor | CANLI
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Giriş Tarihi: 27.12.2020

'in 15. haftasında ile BB Erzurumspor, Yeni Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Yeni Malatyaspor - BB Erzurumspor maçının canlı anlatımını haberimizden bulabilirsiniz.

'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında ile BB Erzurumspor kozlarını paylaşıyor. Yeni Malatyaspor - BB Erzurumspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

YENİ MALATYASPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Saat 16.00'da başlayan Yeni Malatyaspor - BB Erzurumspor maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

YENİ MALATYASPOR - BB ERZURUMSPOR İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Ertaç; Chebake, Semih, Hadebe, Hafez; Acquah, Youssuf; Umut, Kubilay, Adem, Tetteh

BB Erzurumspor: Kayacan; Cenk Ahmet, Teikeu, Hasan, Leo; Osman, Donald, Obertan, Emrah, Novikovas; Gomes


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