Yeni Malatyaspor - BB Erzurumspor maçı CANLI
Süper Lig'in 15. haftasında Yeni Malatyaspor ile BB Erzurumspor, Yeni Malatya Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Yeni Malatyaspor - BB Erzurumspor maçının canlı anlatımını haberimizden bulabilirsiniz.
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile BB Erzurumspor kozlarını paylaşıyor. Yeni Malatyaspor - BB Erzurumspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
YENİ MALATYASPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Saat 16.00'da başlayan Yeni Malatyaspor - BB Erzurumspor maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
YENİ MALATYASPOR - BB ERZURUMSPOR İLK 11'LER
Yeni Malatyaspor: Ertaç; Chebake, Semih, Hadebe, Hafez; Acquah, Youssuf; Umut, Kubilay, Adem, Tetteh
BB Erzurumspor: Kayacan; Cenk Ahmet, Teikeu, Hasan, Leo; Osman, Donald, Obertan, Emrah, Novikovas; Gomes
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