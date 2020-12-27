27 Aralık 2020, Pazar

SÜPER LİG

Medipol Başakşehir-Kasımpaşa | İlk 11'ler belli oldu

Başakşehir-Kasımpaşa | İlk 11'ler belli oldu
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Güncelleme Tarihi: 27.12.2020 Giriş Tarihi: 27.12.2020

'in 15. haftasında Medipol ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde turuncu-lacivertlilerin ilk 11'i belli oldu.

'in 15. haftasında Medipol ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu

BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan, Rafael, Skrtel, Epureanu, Cemali, Mahmut Tekdemir, Visca, Aleksic, Giuliano, Chadli, Gulbrandsen.

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Brecka, Sadiku, Haddadi, Tirpan, Aytaç, Hajradinovic, Anıl, Yusuf, Hodzic

BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Kasımpaşa maçı 27 Aralık Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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