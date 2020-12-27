27 Aralık 2020, Pazar

SÜPER LİG

Medipol Başakşehir-Kasımpaşa | CANLI

Başakşehir-Kasımpaşa | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 27.12.2020 Giriş Tarihi: 27.12.2020

'in 15. haftasında Medipol ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

'in 15. haftasında Medipol ile kozlarını paylaşıyor. Mücadeleye dair tüm bilgiler ve karşılaşmanın canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan, Rafael, Skrtel, Epureanu, Cemali, Mahmut Tekdemir, Visca, Aleksic, Giuliano, Chadli, Gulbrandsen.

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Brecka, Sadiku, Haddadi, Tirpan, Aytaç, Hajradinovic, Anıl, Yusuf, Hodzic.


BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Kasımpaşa maçı saat 19:00'da başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

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