Süper Lig'in 15. haftasında Medipol Başakşehir ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

Süper Lig'in 15. haftasında Medipol Başakşehir ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor. Mücadeleye dair tüm bilgiler ve karşılaşmanın canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan, Rafael, Skrtel, Epureanu, Cemali, Mahmut Tekdemir, Visca, Aleksic, Giuliano, Chadli, Gulbrandsen.

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Brecka, Sadiku, Haddadi, Tirpan, Aytaç, Hajradinovic, Anıl, Yusuf, Hodzic.





BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Kasımpaşa maçı saat 19:00'da başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

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