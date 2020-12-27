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Gaziantep FK - Alanyaspor maçı CANLI

Gaziantep FK - Alanyaspor | CANLI
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Giriş Tarihi: 27.12.2020

'in 15. haftasında FK ile Aytemiz karşı karşıya geliyor. Gaziantep FK - Alanyaspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında FK ile kozlarını paylaşıyor. Gaziantep FK - Alanyaspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

GAZİANTEP FK - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 13:30'da başlayan Gaziantep FK - Alanyaspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

GAZİANTEP FK - ALANYASPOR İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Djilobodji, Tosca, Kana Bıyık, Güray, Vetrih, Mirallas, Maxim, Muhammet, Dicko

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Salih, Berkan, Efecan, Davidson, Babacar


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