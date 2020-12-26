Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. Dev karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Süper Lig'in 15. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. Sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın gelmesiyle birlikte Süper Lig'de yenilgi yüzü görmedi. Cimbom'da ise Fatih Terim, cezası nedeniyle kulübede yer alamıyor. Mücadele öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

TRABZONSPOR-GALATASARAY İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, Marlon, A. Parmak, Flavio, Baker, Yusuf, Djaniny, Nwakaeme.

Galatasaray: Okan, Omar, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Arda, Emre Kılınç, Feghouli, Oğulcan.

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Galatasaray maçı 26 Aralık Cumartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR'UN BAŞINDA İLK DERBİ HEYECANI

İstanbul dışında ilk kez bir Anadolu takımı çalıştıran teknik direktör Abdullah Avcı, bordo-mavili takımla ilk kez bir İstanbul takımına rakip olacak. Trabzonspor'un başında ilk derbi heyecanını Galatasaray'a karşısında yaşayacak olan tecrübeli teknik adam görev aldığı takımmlarda İstanbul'un 3 büyüklerine karşı oynadığı 64 resmi müsabakada 23 galibiyet, 16 beraberlik ve 25 mağlubiyet elde etti.

NAĞMAĞLUP SERİSİNİ TAÇLANDIRMAK İSTİYOR

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili takımla yakaladığı yenilmezlik serisini Galatasaray karşısında da sürdürmek istiyor. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü ve Hatayspor'u 1-0'lık sonuçlarla geçen Avcı, Çaykur Rizespor'u da 2-1 yendi. Demir Grup Sivasspor ile 1-1 ve Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı. Karadeniz ekibiyle çıktığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik alan Avcı'nın takımı söz konusu maçlarda 6 gol atarken kalesinde ise 2 gol gördü. 14 puan toplayan Karadeniz ekibi, üst basamaklara doğru yükselişini sürdürürken, Abdullah Avcı ile yakaladığı çıkışı Galatasaray karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak devam etmek istiyor.

AVCI İLE TERİM

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, görev yaptıkları takımlarda 4 kez karşılaştılar. Oynanacak olan müsabakada Fatih Terim cezası nedeniyle takımının başında olamayacak. İki teknik adamın görev aldıkları takımlarda ise bir birlerine üstünlüğü bulunmuyor. 2 maçtan Avcı galip çıkarken, 2 maçta da Fatih Terim'in takımı galip çıktı.

SON MAÇLARDA TRABZONSPOR ÜSTÜN

Rekabette galibiyet sayısı bakımından geride bulunan Trabzonspor, son 12 lig maçında ise rakibine üstünlük kurdu.

İki takım arasındaki son 12 lig maçının 7'sinde bordo-mavililer, 4'ünde sarı-kırmızılılar 3 puana ulaşırken, bir müsabaka ise berabere tamamlandı.

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