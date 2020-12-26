Trabzonspor-Galatasaray | CANLI
Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray ile karşılaşıyor. Dev derbinin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...
Süper Lig'in 15. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. Sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın gelmesiyle birlikte Süper Lig'de yenilgi yüzü görmedi. Cimbom'da ise Fatih Terim, cezası nedeniyle kulübede yer alamıyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
TRABZONSPOR-GALATASARAY İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, Marlon, A. Parmak, Flavio, Baker, Yusuf, Djaniny, Nwakaeme.
Galatasaray: Okan, Omar, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Arda, Emre Kılınç, Feghouli, Oğulcan.
TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trabzonspor - Galatasaray maçı saat 19:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
MAÇTAN NOTLAR
Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Trabzonspor'da, geçen haftaki Atakaş Hatayspor maçına göre tek değişiklik yapıldı.
Teknik direktör Abdullah Avcı, sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayan Caleb Ekuban'ın yokluğunda sağ kanatta Yusuf Sarı'ya görev verdi.
Bu sezon 9 maçta kadroya giren Yusuf Sarı, ilk kez 11'de sahaya çıktı.
Bordo-mavililerde kadro dışı bırakılan Bilal Başacıkoğlu, Steven Plaza ve Fousseni Diabate'nin yanı sıra, yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıkan Abdülkadir Ömür ile sakatlığı bulunan Ekuban kadroda yer almadı.
Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın başında Galatasaray karşılaşmasıyla ilk büyük karşılaşmasına çıktı.
GALATASARAY'DA EKSİKLER
Galatasaray'da Senegalli santrfor Mbaye Diagne, ailesinden bir kişinin Covid-19 testi pozitif çıktığı için tedbir amaçlı kadroya alınmadı.
Sakatlıkları bulunan Oghenekaro Etebo, Ryan Babel, corona virüsü izolasyon sürecini yeni tamamlayan Kerem Aktürkoğlu'nun yanı sıra, Fatih Öztürk ve Emre Taşdemir de kadroda bulunmadı.
MARCAO DÖNDÜ
Ligin 13. haftasında oynanan Fatih Karagümrük müsabakasında kırmızı kart gören ve 14. haftadaki Göztepe maçında takımda yer alamayan Marcao, Trabzonspor karşılaşmasıyla takıma geri döndü.
Luyindama yedek kulübesine çekilirken Marcao, Donk ile stoperde görev yaptı.
FALCAO 8 MAÇ SONRA
Sarı-kırmızılı takımın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, 2 ay sonra maç kadrosuna alındı.
Galatasaray'da son olarak ligin 6. haftasında 24 Ekim'deki Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasının kadrosunda yer alan 34 yaşındaki futbolcu, sonrasındaki 8 resmi müsabakada forma giyemedi.
Söz konusu müsabakaların 1'inde cezalı olan Falcao, kalan süreçte 7 karşılaşmayı ise sakatlığı nedeniyle kaçırdı.
TAKIMIN BAŞINDA SAHAYA LEVENT ŞAHİN ÇIKTI
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen ceza nedeniyle takımın başında görev yapamadı.
Fatih Karagümrük müsabakasında kırmızı kart gören ve Göztepe maçında da yer almayan Terim'in yerine yardımcı antrenör Levent Şahin, takımın başında görev aldı.
STATTA MÜZİK SESİ YOK
Trabzonspor'un efsanesi Özkan Sümer'in hayatını kaybetmesi nedeniyle statta müzik çalınmadı.
Ayrıca Trabzonsporlu futbolcular da ısınmaya üzerinde Özkan Sümer'in fotoğrafının basılı olduğu siyah renkli tişörtlerle çıktı.
YUSUF YAZICI DA İZLEDİ
Trabzonspor'dan Fransa'nın Lille takımına transfer olan Yusuf Yazıcı, izinli olduğu için geldiği Trabzon'da önce Özkan Sümer'in mezarını ziyaret etti.
Yazıcı, ardından Trabzonspor'un Galatasaray ile oynadığı maçı tribünden takip etti.
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