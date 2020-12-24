Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Çaykur Rizespor - Antalyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 14. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. Çaykur Rizespor - Antalyaspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

ÇAYKUR RİZESPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 19:00'da başlayan Çaykur Rizespor - Antalyaspor maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

ÇAYKUR RİZESPOR - ANTALYASPOR İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Meriah, Talbi, İsmail, Yasin, Michalak, Tunay, Fabricio, Fernando, Skoda

Antalyaspor: Boffin, Eren, Naldo, Kudriashov, Veysel, Nuri, Bünyamin, Ribeiro, Podolski, Sidney, Amilton





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