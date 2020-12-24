24 Aralık 2020, Perşembe

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Çaykur Rizespor Antalyaspor maçı CANLI

Çaykur Rizespor - Antalyaspor | CANLI
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Giriş Tarihi: 24.12.2020

'in 14. haftasında , sahasında 'u konuk ediyor. Çaykur Rizespor - Antalyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

'de heyecan devam ediyor. 14. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşıyor. Çaykur Rizespor - Antalyaspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

ÇAYKUR RİZESPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 19:00'da başlayan Çaykur Rizespor - Antalyaspor maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

ÇAYKUR RİZESPOR - ANTALYASPOR İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Meriah, Talbi, İsmail, Yasin, Michalak, Tunay, Fabricio, , Skoda

Antalyaspor: Boffin, Eren, Naldo, Kudriashov, Veysel, Nuri, Bünyamin, Ribeiro, Podolski, Sidney, Amilton


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