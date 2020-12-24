Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Beşiktaş'ı ağırlıyor. Başkent ekibi 3 haftalık yenilmezlik serisini sürdürmek isterken, siyah-beyazlılar da 3 puan alıp zirveden uzaklaşmak istemiyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...

Süper Lig'de heyecan 14. hafta maçlarıyla devam ediyor. Beşiktaş, deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk oluyor. Mücadele öncesinde Başkent temsilcisinin 3 maçlık yenilmezlik serisi varken, bunu devam ettirmek istiyor. Siyah-beyazlılar ise zirve yarışından kopmamak için 3 puan peşinde. Mücadelenin tüm detayları aspor.com.tr'de...

ANKARAGÜCÜ-BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Sarlija, Atakan, Pinto, Voca, Emre, Lukasik, Çekiçi, Saba, Börven.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar.





ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Beşiktaş maçı saat 19:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ DEPLASMANDA ÜÇ KEZ YENİLDİ

Beşiktaş bu sezon deplasmanda istediği sonuçları almakta zorlandı. Rakipleriyle 6 kez dış sahada karşı karşıya gelen siyah-beyazlı ekip, üçer galibiyet ve yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Beşiktaş, deplasmanda savunma yapmakta zorlandı. Ligde kalesinde 19 gol gören siyah-beyazlı ekip, bunların 15'ini deplasmanda kalesinde gördü.

GÖKHAN TÖRE VE ADEM LJAJIC YİNE YOK

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ile Adem Ljajic, Ankaragücü maçında görev almadı.

Her iki oyuncu, ligdeki Fenerbahçe, Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarıyla Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Tarsus İdman Yurdu mücadelesinde görev alamamıştı.

MENSAH VE VIDA SINIRDA

Siyah-beyazlı ekipte Bernard Mensah ile Domagoj Vida, MKE Ankaragücü maçı öncesi sarı kart sınırında bulunuyor.

Üçer sarı kartları bulunan Mensah ve Vida, oynanacak karşılaşmada da aynı durumu yaşarsa 15. haftadaki Demir Grup Sivasspor maçında cezalı duruma düşecekler.

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