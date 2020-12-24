Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Beşiktaş'ı ağırlıyor. Mücadele öncesi Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu.

Süper Lig'de heyecan 14. hafta maçlarıyla devam ediyor. Beşiktaş, deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk oluyor. Mücadele öncesinde Başkent temsilcisinin 3 maçlık yenilmezlik serisi varken, bunu devam ettirmek istiyor. Siyah-beyazlılar ise zirve yarışından kopmamak için 3 puan peşinde. Mücadelenin tüm detayları aspor.com.tr'de...

ANKARAGÜCÜ-BEŞİKTAŞ İLK 11'LER BELLİ OLDU

Ankaragücü (muhtemel): Ricardo, Kitsou, Sarlija. Erdi. Atilla, Atakan, Saba, Pinto, Ender, Çekici, Emre.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar.

ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Beşiktaş maçı 24 Aralık Perşembe günü saat 19:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ DEPLASMANDA ÜÇ KEZ YENİLDİ

Beşiktaş bu sezon deplasmanda istediği sonuçları almakta zorlandı. Rakipleriyle 6 kez dış sahada karşı karşıya gelen siyah-beyazlı ekip, üçer galibiyet ve yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Beşiktaş, deplasmanda savunma yapmakta zorlandı. Ligde kalesinde 19 gol gören siyah-beyazlı ekip, bunların 15'ini deplasmanda kalesinde gördü.

ROSIER OYNAYABİLECEK

Sarı kart cezası biten Valentin Rosier karşılaşmada forma giyebilecek.

Yukatel Denizlispor, Gaziantep FK, Fenerbahçe ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında sarı kart gören Rosier, 13. haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında oynayamamıştı.

GÖKHAN TÖRE VE ADEM LJAJIC YİNE YOK

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ile Adem Ljajic, Ankaragücü maçında görev alamayacak.

Her iki oyuncu, ligdeki Fenerbahçe, Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarıyla Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Tarsus İdman Yurdu mücadelesinde görev alamamıştı.

MENSAH VE VIDA SINIRDA

Siyah-beyazlı ekipte Bernard Mensah ile Domagoj Vida, MKE Ankaragücü maçı öncesi sarı kart sınırında bulunuyor.

Üçer sarı kartları bulunan Mensah ve Vida, oynanacak karşılaşmada da aynı durumu yaşarsa 15. haftadaki Demir Grup Sivasspor maçında cezalı duruma düşecekler.

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